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Московское «Динамо» установило клубный рекорд по победной серии на старте сезона КХЛ

Московское «Динамо» установило клубный рекорд по победной серии на старте сезона КХЛ
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Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Сибирью» со счётом 5:4 (1:0, 3:0, 1:4). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

Для московского «Динамо» эта победа стала шестой кряду на старте нынешнего сезона КХЛ, что является новым клубным рекордом. Ранее бело-голубые никогда в истории лиги не выигрывали больше пяти матчей с начала регулярки. Подобное происходило дважды – в сезонах-2013/2014 и 2017/2018.

Если говорить о всей истории клуба, то последний раз динамовцы столь удачно стартовали 28 лет назад. В 1993 году московское «Динамо» начало сезон с восьмиматчевой победной серии, после чего никогда не выигрывало больше пяти матчей кряду в начале чемпионата.

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