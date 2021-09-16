Команды Алексея Кудашова выиграли 22 матча кряду в КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Сибирью» со счётом 5:4 (1:0, 3:0, 1:4). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».
Для московского «Динамо» эта победа стала шестой кряду на старте нынешнего сезона КХЛ, что является новым клубным рекордом. Ранее бело-голубые никогда в истории лиги не выигрывали больше пяти матчей с начала регулярки. Подобное происходило дважды – в сезонах-2013/2014 и 2017/2018.
При этом личная победная серия главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова достигла 22 матчей. В сезоне-2019/2020 российский тренер работал в СКА, с которым выиграл 12 матчей подряд на финише регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф его команда разгромила «Витязь» (4-0), после чего сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса. В межсезонье СКА отправил Кудашова в отставку, и следующий сезон специалист пропустил.
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