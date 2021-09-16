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98% игроков НХЛ вакцинируются перед началом сезона-2021/22

98% игроков НХЛ вакцинируются перед началом сезона-2021/22
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Руководство Национальной хоккейной лиги планирует вакцинировать 98% игроков от коронавируса к началу чемпионата.

«Лига планирует полностью вакцинировать 98 процентов игроков перед началом сезона. Не будут вакцинированы и будут следовать более строгим антиковидным протоколам 10-15 игроков», — цитирует заместителя комиссара НХЛ Билли Дэйли журналист Фрэнк Серавалли в «твиттере».

Ранее лига обязала вакцинироваться сотрудников, которые могут взаимодействовать с игроками, а также запретила клубам взаимодействия между болельщиками и хоккеистами. Также НХЛ сохранила за собой право отказаться от участия в Олимпийских играх-2022 в случае ухудшения ситуации с COVID-19.

Напомним, новый сезон НХЛ старует 12 октября.

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