«Салават Юлаев» одержал шестую победу в сезоне, крупно обыграв «Куньлунь»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».



Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий Алексей Пустозёров, сыграв на перехвате и со средней дистанции вогнал шайбу в верхний угол ворот гостей. На 26-й минуте удвоил преимущество уфимцев форвард Николай Кулёмин, ему ассистировал Сергей Шмелёв.



Третью шайбу в ворота Александра Лазушина на 43-й минуте забросил Владислав Картаев, авторы голевой передачи – Михаил Науменков и Данил Башкиров. «Куньлунь» забросил одну шайбу менее чем через минуту усилиями форварда Тайлера Вонга. Также поучаствовали в комбинации Зак Юйэнь и Джейсон Фрэм.



Четвёртый гол «Салавата» забил нападающий Пётр Хохряков на 45-й минуте, получив голевой пас от Шмелёва и Кадейкина. На 48-й минуте ещё одну шайбу в составе уфимцев забросил Шмелёв, в ситуации «пять на три», с передач Кадейкина и Хафизуллина.



«Салават Юлаев» продолжает победную серию, одержав шесть побед подряд на старте сезона.



В следующем матче уфимцы в субботу, 18 сентября, сыграют дома с минским «Динамо». «Куньлунь» в этот же день в гостях встретится с «Трактором».