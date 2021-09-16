Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» одержал шестую победу в сезоне, крупно обыграв «Куньлунь»

«Салават Юлаев» одержал шестую победу в сезоне, крупно обыграв «Куньлунь»
Комментарии

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий Алексей Пустозёров, сыграв на перехвате и со средней дистанции вогнал шайбу в верхний угол ворот гостей. На 26-й минуте удвоил преимущество уфимцев форвард Николай Кулёмин, ему ассистировал Сергей Шмелёв.

Третью шайбу в ворота Александра Лазушина на 43-й минуте забросил Владислав Картаев, авторы голевой передачи – Михаил Науменков и Данил Башкиров. «Куньлунь» забросил одну шайбу менее чем через минуту усилиями форварда Тайлера Вонга. Также поучаствовали в комбинации Зак Юйэнь и Джейсон Фрэм.

Четвёртый гол «Салавата» забил нападающий Пётр Хохряков на 45-й минуте, получив голевой пас от Шмелёва и Кадейкина. На 48-й минуте ещё одну шайбу в составе уфимцев забросил Шмелёв, в ситуации «пять на три», с передач Кадейкина и Хафизуллина.

«Салават Юлаев» продолжает победную серию, одержав шесть побед подряд на старте сезона.

В следующем матче уфимцы в субботу, 18 сентября, сыграют дома с минским «Динамо». «Куньлунь» в этот же день в гостях встретится с «Трактором».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2021, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пустозёров – 14:28' (5x5)   2:0 Кулёмин (Шмелёв) – 25:18' (5x5)   3:0 Картаев (Науменков, Башкиров) – 42:36' (5x5)   3:1 Вонг (Юйэнь, Фрэм) – 43:14' (5x5)   4:1 Хохряков (Шмелёв, Кадейкин) – 44:07' (5x5)   5:1 Шмелёв (Кадейкин, Хафизуллин) – 47:09' (5x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021