Мартемьянов — о 4:5 с «Динамо»: кто упал на 0:5, тот и должен вытаскивать

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (4:5).



«Начали неплохо, к сожалению, наступаем на одни и те же грабли в игре с «Динамо». Неоправданные удаление, естественно их очень быстро реализовывают. Опять же недоволен игрой нашего большинства. Единственный плюс — это третий период, команда не встала, не развалилась, показала характер, была проведена небольшая работа в раздевалке. Парни бились до конца, сегодня были шансы, сегодня могли зацепиться хотя бы за очко. Поблагодарил команду за третий период. С удалениями, конечно, будем разбираться, что с ними дальше нам делать.



Складывается впечатление, что в команде нет снайперов и вообще нет акцентированных бросков, есть какие-то пути решения? Работаем на тренировках, парни если не мытьем, так катаньем забили с подставления, над этим тоже работаем. Три гола залетело с подставок. Это элемент, который отрабатывался на тренировке. Ну не можем так забить, будем по-другому решать вопрос. Меня очень сильно волнует наше большинство. Пути решения есть, но я рассказывать не буду.



Большинство «Динамо» может быть мастер-классом для «Сибири»? Нужны исполнители, от этого никуда не денешься. Почему не выходит Овчинников? Он выходил в матче с «Динамо», из-под него гол забили. Маленько бережем парня. Хотя он готовился. Но решили сделать ставку на ребят более опытных. Здесь нужен был силовой хоккей. Главное – не нанести парню психологическую травму. Кто упал на 0:5, тот и должен вытаскивать, а не Овчинников. Мы все туда залезли вместе с тренерским штабом, постараемся оттуда вылезти.



Стоит ли ждать кого-нибудь из лазарета на следующий матч? Практически все, кто может, те катаются, все выходят на лёд: и Йокипакка, и Кудако, и Коротков. А Демидов уже работает под нагрузкой. Усталость накапливается, тяжеловато. Шарова поставил, он забил. Надеюсь, что он перезагрузился, сегодня он более мобильный, более уверенный был. Спать никому не дадим", — цитирует Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.