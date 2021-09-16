Занатта: «Салават Юлаев» выше классом, «Куньлунь» будет прибавлять по ходу сезона

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:5).
«Начали неплохо, первый период провели довольно собранно. Во втором у соперника начало появляться больше шансов, при 0:2 мы чувствовали себя ещё нормально. Третий гол нас подкосил, после него нас посыпались ошибки в обороне, мы уже не могли отыграться. Уфа выше классом, мы будем стараться прибавлять по ходу сезона.
Мы создаём не так много моментов. Это объясняется тем, что мы слишком много энергии тратим в обороне. Сил на контратаки не остаётся. Нам надо более эффективно играть в защите, чтобы она отнимала у нас меньше сил.
Про Лазушина могу сказать только самое хорошее. Благодаря ему мы остаёмся в игре в течение долгого времени. Он много работает, спасает нас. Мы поздно начали предсезонку, потеряли четыре-пять недель. Конечно, мы отстаём, наша задача сейчас догонять», — передаёт слова Занатты корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 16 сентября 2021
-
19:44
-
19:39
-
19:35
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
18:57
-
18:47
-
18:20
-
18:14
-
18:08
-
17:33
-
17:06
-
16:51
-
16:45
-
16:37
-
16:23
-
16:00
-
15:18
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:13
-
12:41
-
12:10
-
11:31
-
11:18
-
10:15
-
09:58
-
09:42
-
09:22
-
08:59