Занатта: «Салават Юлаев» выше классом, «Куньлунь» будет прибавлять по ходу сезона

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Айван Занатта прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:5).



«Начали неплохо, первый период провели довольно собранно. Во втором у соперника начало появляться больше шансов, при 0:2 мы чувствовали себя ещё нормально. Третий гол нас подкосил, после него нас посыпались ошибки в обороне, мы уже не могли отыграться. Уфа выше классом, мы будем стараться прибавлять по ходу сезона.



Мы создаём не так много моментов. Это объясняется тем, что мы слишком много энергии тратим в обороне. Сил на контратаки не остаётся. Нам надо более эффективно играть в защите, чтобы она отнимала у нас меньше сил.



Про Лазушина могу сказать только самое хорошее. Благодаря ему мы остаёмся в игре в течение долгого времени. Он много работает, спасает нас. Мы поздно начали предсезонку, потеряли четыре-пять недель. Конечно, мы отстаём, наша задача сейчас догонять», — передаёт слова Занатты корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.