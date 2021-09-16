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Шаров: хотелось бы, чтобы настоящая «Сибирь» была такая, как в третьем периоде

Шаров: хотелось бы, чтобы настоящая «Сибирь» была такая, как в третьем периоде
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Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (4:5).

«Где настоящая «Сибирь»: во втором или третьем периоде? Хотелось бы как в третьем периоде, чтобы все матчи мы так играли, но не всегда такое может быть. Но, конечно, второй период был отвратительный. Первый период ещё мы начали неплохо и перебросали. И если б не пропустили, то должны были нормально сыграть. Шайба под конец периода разочаровала нас, и во втором периоде мы начали какой-то ерундой заниматься. Потом в раздевалке поговорили и поняли, что так расхлябанно, безвольно нельзя проигрывать.

На старте сезона «Сибирь» неэмоционально играет? Наверное, каждый думает, что он может создать что-то сверхъестественное. У нас очень много кто так думает, и из-за этого мы занимаемся ерундой. А как показал третий период, нам надо просто больше бросать, подставлять и играть на пятаке. В каком моменте «Сибирь» почувствовала запах крови? Завелись мы ещё в раздевалке после второго периода. И уже неважно, какой был бы счёт, главное было выходить биться. А тут раз забили, два и после третьей шайбы поняли, что ещё есть три минуты и ещё можно что-то успеть сделать.

Мой гол – гора с плеч? Да. Забивать всегда приятно, четыре прошлых игры я не забивал, а последние два матча вообще играл без моментов, я надеюсь, что после этого матча будет лучше. Какие есть выходы из ситуации, кроме выздоровления травмированных? Нам нужно улучшать большинство и меньшинство», — цитирует Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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