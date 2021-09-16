В «Салавате» рассказали о состоянии Ларсена и Тихонова, пропустивших матч с «Куньлунем»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча с «Куньлунем» (5:1), а также сообщил о состоянии здоровья Виктора Тихонова и Филипа Ларсена.
«Соперник сегодня сыграл в другой хоккей. Не в тот, который мы привыкли видеть в Уфе. Они отдали нам шайбу, выжидали, ждали наших ошибок. В первом периоде мы хорошо действовали тактически, хотя забросили только одну шайбу. Во втором периоде заиграли активнее, запирали соперника в его зоне, чаще владели шайбой. Прекрасно понимали перед третьим периодом: если будем так же играть, то победим. Доволен дисциплиной и уверенным успехом.
Ларсен приболел, Тихонов готовился к игре, но на утренней тренировке, когда мы отрабатывали большинство, шайба попала ему в руку. Надеюсь, что там ничего серьёзного. Внутри команды есть конкуренция, мне это нравится. Вернулись Хохряков, Картаев, радует Пустозёров», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 16 сентября 2021
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