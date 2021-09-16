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Лямся: финнам «Салавата» нужно время для набора идеальной формы, их очки – вопрос времени

Лямся: финнам «Салавата» нужно время для набора идеальной формы, их очки – вопрос времени
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал отсутствие баллов за результативность у финской тройки уфимцев в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:1).

«Кулёмин находится в отличной форме: как в ментальной, так и в физической. Николай оказывает хорошее влияние на коллектив в раздевалке. У нас каждый игрок вовлечён в игровой процесс. В моём листе пожеланий для второй тройки нападения как раз был такой хоккеист, как Кулёмин.

Финны сегодня не набрали очков? Это вопрос времени. Не забывайте, что Маннинен и Гранлунд были травмированы, им нужно время, чтобы набрать идеальную форму. Но у них всё равно были моменты для голов», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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