«Торонто» и «Баффало» примут участие в матче «Классики наследия НХЛ»

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Баффало Сэйбрз» сыграют в матче «Классики наследия НХЛ» 2022 года.



Как сообщает официальный сайт лиги, матч состоится 13 марта 2022 года на стадионе «Тим Хортонс Филд» в Гамильтоне (Онтарио, Канада) на домашней арене команды по американскому футболу «Гамильтон Тайгер-Кэтс». Встреча начнётся в 20:00 мск.



«Мы рады объявить о проведении очередной «Классики наследия» в этом сезоне. Во время встречи «Торонто Мэйпл Лифс» и «Баффало Сэйбрз» мы вновь вспомним о важной роли Канады в истории хоккея, а также обновим давнее соперничество. А впервые пригласив в «Классику наследия» команду из США, мы отдадим должное большому региону «Золотая подкова», в котором располагаются болельщики и «Лифс», и «Сэйбрз», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.



Матчи «Классики наследия НХЛ» в регулярном сезоне ранее проходили в 2019 году в Реджайне, 2016 году в Виннипеге, 2014 году в Ванкувере, 2011 году в Калгари и 2003-м в Эдмонтоне. В этом сезоне «Классика наследия» пройдёт в шестой раз, а впервые она состоялась 22 ноября 2003 года, когда «Эдмонтон Ойлерз» принял «Монреаль Канадиенс» в первом матче регулярного сезона на свежем воздухе.



Игра между «Торонто» и «Баффало» в марте станет 35-й под открытым небом и третьей в сезоне-2021/22. Также на улице пройдут «Зимняя классика НХЛ» (1 января, «Миннесота» — «Сент-Луис»), и «Стадионная серия НХЛ» (26 февраля, «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»).