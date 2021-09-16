«Трактор» в гостях переиграл «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд

Сегодня, 16 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, челябинский «Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

На 3-й минуте игры форвард Андрей Стась вывел гостей вперёд, забросив после передачи от Кирилла Капустина. На 9-й минуте преимущество «Трактора» в меньшинстве удвоил нападающий Егор Фатеев, ему ассистировали Лоуренс Пилут и Алексей Бывальцев.

Третью шайбу в ворота Франса Туохимаа в большинстве на 47-й минуте отправил форвард Сергей Калинин. На 50-й минуте одну шайбу в составе хозяев отыграл Владислав Шутов, ему ассистировали Евгений Митякин и Ансель Галимов.

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«Трактор» после шести сыгранных встреч набрал 11 очков, «Нефтехимик» имеет в своем активе шесть баллов после шести матчей.

В следующем матче челябинский клуб дома сыграет с «Куньлунем». Матч пройдёт в субботу, 18 сентября. «Нефтехимик» в этот же день примет на своей арене «Витязь».