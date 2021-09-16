Форвард «Торпедо» Жафяров набрал одно очко в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров набрал одно очко в семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Единственную голевую передачу форвард отдал в игре с рижским «Динамо», которая прошла 14 сентября. Если взять среднее количество очков за матч, то этот сезон является худшим в карьере 27-летнего форварда.
Напомним, Жафяров заключил с «Торпедо» однолетнее соглашение в конце лета. Дамир защищал цвета команды на протяжении трёх последних сезонов.
Самым результативным в карьере Дамира стал сезон-2020/2021 годов. Заработав 61 (21+40) очко в 58 матчах регулярки, Жафяров стал лучшим бомбардиром «Торпедо» и третьим среди всех игроков КХЛ. Помимо этого, нападающий установил сразу два клубных рекорда, став самым результативным игроком, а также лучшим ассистентом в истории по итогам одного чемпионата.
- 16 сентября 2021
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