Форвард «Торпедо» Жафяров набрал одно очко в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров набрал одно очко в семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Единственную голевую передачу форвард отдал в игре с рижским «Динамо», которая прошла 14 сентября. Если взять среднее количество очков за матч, то этот сезон является худшим в карьере 27-летнего форварда.

Напомним, Жафяров заключил с «Торпедо» однолетнее соглашение в конце лета. Дамир защищал цвета команды на протяжении трёх последних сезонов.

Самым результативным в карьере Дамира стал сезон-2020/2021 годов. Заработав 61 (21+40) очко в 58 матчах регулярки, Жафяров стал лучшим бомбардиром «Торпедо» и третьим среди всех игроков КХЛ. Помимо этого, нападающий установил сразу два клубных рекорда, став самым результативным игроком, а также лучшим ассистентом в истории по итогам одного чемпионата.