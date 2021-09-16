ЦСКА одержал победу в дерби над «Спартаком», Плотников оформил хет-трик

Московский ЦСКА одержал победу в дерби над «Спартаком» со счётом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2). Матч прошёл в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Счёт в матче на 22-й минуте открыл форвард армейцев Сергей Плотников, воспользовавшись неразберихой на пятаке «Спартака» и бросив с близкого расстояния. Ассистенты – Джон Гилмор и Константин Окулов. Вторую шайбу в ворота Оскара Данска на 33-й минуте отправил Лукас Валльмарк, забросив в девятку из левого круга вбрасывания. Голевую передачу отдали Гилмор и Александр Попов.



На 34-й минуте Плотников оформил дубль после передачи от Окулова, резким броском вогнав шайбу в дальний верхний угол ворот.

На 37-й минуте форвард Илья Талалуев отыграл одну шайбу, левым краем проскочив в зону ЦСКА, обыграв защитника, выбравшись на пятак и направив шайбу в ворота армейцев. На 43-й минуте он оформил дубль после кистевого броска. Ассистентами выступили Дмитрий Вишневский и Тим Хед.



Сравнял счёт в игре на 50-й минуте форвард Александр Хохлачёв после паса от Дмитрия Кугрышева. На 54-й минуте армейцы снова вышли вперёд усилиями Сергея Андронова, который сыграл на добивании. Ассистировали нападающему Матвей Гуськов и Александр Попов.

Заключительную шайбу на последней минуте игры в пустые ворота забросил Плотников, оформивший хет-трик.



В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с «Автомобилистом». Матч состоится в воскресенье, 19 сентября. «Спартак» в этот же день примет рижское «Динамо».