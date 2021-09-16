Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА одержал победу в дерби над «Спартаком», Плотников оформил хет-трик

ЦСКА одержал победу в дерби над «Спартаком», Плотников оформил хет-трик
Комментарии

Московский ЦСКА одержал победу в дерби над «Спартаком» со счётом 5:3 (0:0, 3:1, 2:2). Матч прошёл в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Счёт в матче на 22-й минуте открыл форвард армейцев Сергей Плотников, воспользовавшись неразберихой на пятаке «Спартака» и бросив с близкого расстояния. Ассистенты – Джон Гилмор и Константин Окулов. Вторую шайбу в ворота Оскара Данска на 33-й минуте отправил Лукас Валльмарк, забросив в девятку из левого круга вбрасывания. Голевую передачу отдали Гилмор и Александр Попов.

На 34-й минуте Плотников оформил дубль после передачи от Окулова, резким броском вогнав шайбу в дальний верхний угол ворот.

На 37-й минуте форвард Илья Талалуев отыграл одну шайбу, левым краем проскочив в зону ЦСКА, обыграв защитника, выбравшись на пятак и направив шайбу в ворота армейцев. На 43-й минуте он оформил дубль после кистевого броска. Ассистентами выступили Дмитрий Вишневский и Тим Хед.

Сравнял счёт в игре на 50-й минуте форвард Александр Хохлачёв после паса от Дмитрия Кугрышева. На 54-й минуте армейцы снова вышли вперёд усилиями Сергея Андронова, который сыграл на добивании. Ассистировали нападающему Матвей Гуськов и Александр Попов.

Заключительную шайбу на последней минуте игры в пустые ворота забросил Плотников, оформивший хет-трик.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с «Автомобилистом». Матч состоится в воскресенье, 19 сентября. «Спартак» в этот же день примет рижское «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Гилмор, Окулов) – 21:21' (5x5)   0:2 Валльмарк (Гилмор, Попов) – 32:33' (5x5)   0:3 Плотников (Окулов) – 33:41' (5x5)   1:3 Талалуев – 35:15' (5x5)   2:3 Талалуев (Вишневский, Хед) – 41:55' (5x4)   3:3 Хохлачёв (Кугрышев) – 49:13' (5x5)   3:4 Андронов (Гуськов, Попов) – 53:03' (5x5)   3:5 Плотников (Окулов, Нестеров) – 59:47' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021