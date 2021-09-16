СКА всухую в гостях обыграл «Сочи» благодаря дублю Кемппайнена

Санкт-петербуржский СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Большой».
Счёт в игре открыл на 38-й минуте в большинстве финский форвард гостей Йоонас Кемппайнен, воспользовавшись передачей от Даниила Пыленкова и Антона Бурдасова. На 43-й минуте Кемппайнен оформил дубль, автором голевого паса стал Андрей Кузьменко.
СКА одержал пятую победу в сезоне, «Сочи» продолжает проигрышную серию, которая достигла пяти матчей. Петербуржцы набрали 10 очков после семи матчей, «Сочи» имеет в своём активе шесть баллов после 7 проведённых встреч.
В следующем матче СКА сыграет дома с «Амуром» во вторник, 21 сентября. «Сочи» в субботу, 18 сентября, отправятся в гости к «Ак Барсу».
- 16 сентября 2021
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