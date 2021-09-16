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СКА всухую в гостях обыграл «Сочи» благодаря дублю Кемппайнена

СКА всухую в гостях обыграл «Сочи» благодаря дублю Кемппайнена
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Санкт-петербуржский СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Большой».

Счёт в игре открыл на 38-й минуте в большинстве финский форвард гостей Йоонас Кемппайнен, воспользовавшись передачей от Даниила Пыленкова и Антона Бурдасова. На 43-й минуте Кемппайнен оформил дубль, автором голевого паса стал Андрей Кузьменко.

СКА одержал пятую победу в сезоне, «Сочи» продолжает проигрышную серию, которая достигла пяти матчей. Петербуржцы набрали 10 очков после семи матчей, «Сочи» имеет в своём активе шесть баллов после 7 проведённых встреч.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Амуром» во вторник, 21 сентября. «Сочи» в субботу, 18 сентября, отправятся в гости к «Ак Барсу».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кемппайнен (Пыленков, Бурдасов) – 37:25' (5x4)   0:2 Кемппайнен (Кузьменко) – 42:32' (5x5)
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