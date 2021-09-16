Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов набирает очки четыре матча подряд

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов набирает результативные баллы четвёртый матч подряд.



В прошедшей игре с московским «Спартаком» (5:3) 20-летний хоккеист сумел отдать голевой пас Сергею Андронову, который забросил победную шайбу в матче. Ранее Гуськов забивал «Ак Барсу» (2:1, ОТ) и «Локомотиву» (3:1), а также отметился результативной передачей в матче с «Барысом» (3:6).



Гуськов вернулся в ЦСКА в декабре 2020 года, подписав контракт до 30 апреля 2023 года. Он является выпускником хоккейной школы армейцев. В 2017 году в составе «Красной Армии» он стал победителем Кубка мира среди молодёжных клубных команд, а в сезоне-2017/2018 сыграл 9 матчей в МХЛ в составе «Красной Армии», в которых набрал 3 (1+2) очка.



В прошедшем сезоне он сыграл за ЦСКА две встречи, не отличившись результативными действиями. В чемпионате-2021/2022 на счету Гуськова 5 матчей и 4 (2+2) набранных очка.