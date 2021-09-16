Рижское «Динамо» с минимальным преимуществом обыграло «Барыс»

Рижское «Динамо» одержало победу на «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».
Канадский защитник Фрэнк Коррадо открыл счёт на 13-й минуте, отличившись в большинстве. Ему ассистировал Лукаш Радил. Вторую шайбу в ворота Йони Ортио отправил Себастьян Веннстрём через 14 секунд, голевой пас отдал Петер Тиивола.
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На 44-й минуте в ситуации «пять на четыре» третью шайбу хозяев забросил форвард Эмиль Пуарье, воспользовавшись передачей от Радила и Коррадо. На 53-й минуте в составе «Барыса» отличился защитник Джо Морроу, авторы голевой передачи — Кёртис Валк и Никита Михайлис. Вторую шайбу гостей, ставшей заключительной в игре, забросил Михайлис. Ассистенты — Даррен Диц и Мэтт Фрэттин.
В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях со «Спартаком». Игра состоится в воскресенье, 19 сентября. «Барыс» в субботу, 18 сентября, сыграет в Хельсинки с «Йокеритом».
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