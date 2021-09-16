С. Фёдоров — о волнении в матче «Спартак» — ЦСКА: для седых волос пока рановато

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи со «Спартаком» (5:3).

«Очень напряжённая игра. В первом периоде команды обменялись контратаками. Сделали выводы, что такая игра нас не совсем устраивает. Во втором периоде перешли немного на другой ритм, шайба у нас шла вперёд. Благодаря этому забили несколько голов. К сожалению, схватили пару ненужных удалений. Не выстояли, пропустили два важных гола. Но играли правильно, с холодной головой и горячим сердцем. Поздравляю команду. Соперник был очень хороший, быстрый, агрессивный, хорошо двигал шайбу.

Почему «Спартак» смог сравнять? Наверное, ответ банальный, однако если бы мы играли «пять на пять», то результат был бы немного другой. Но удаления всегда меняют ритм игры, выпуска звеньев. Играешь с оглядкой на ворота. Думаю, эти моменты помешали нам спокойно, качественно продолжить наш путь к победе.

Такие матчи добавляют седых волос? Естественно, пропустить несколько голов – не совсем приятная история. Но насчёт седых волос – рановато. В принципе, план был в том, чтобы выстоять, сыграть правильно, как мы много раз делали. Но соперник был хорош», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.