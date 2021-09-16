Сергей Фёдоров прокомментировал переход Мэта Робинсона в СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал состояние некоторых игроков клуба, а также переход в СКА Мэта Робинсона.
«Как чувствуют себя вернувшиеся игроки? В первом матче всегда сложно войти в игровой ритм. Считаю, парни справились. Без игровой практики, толком даже без тренировочной практики в общей группе они сегодня смотрелись достойно.
Почему по ходу матча перевели Сошникова? Первый период – не совсем то, что мы хотели. Он не сложился в плане энергии, какой-то агрессии. Поэтому на второй период сделали небольшую перемену. Плюс Никита неплохо смотрелся, хорошо катался.
В поездку возьмём этот же состав и ещё двух человек – Ртищева и Хулапова. Григоренко присоединится к нам, когда будет готов играть.
Иван Федотов занимался своим делом. Считаю, что он сыграл достаточно надёжно. Но мы можем и обязаны играть лучше. Поэтому сделаем определённые выводы и будем стремиться быть лучше от матча к матчу.
Мэт провёл отличный сезон в нашей команде, безусловно помог нам. Его переход в СКА не удивил. Жизнь спортивная продолжается. Он принял определённое решение, поздравляю его с этим. Значит, есть порох в пороховницах. Игрок такого плана всегда нарасхват.
Тяжело оценить удаления. Это судейские решения, и я не имею к ним никакого отношения. Наверное, эмоции всё-таки захлестнули. Считаю, в первом голе «Спартака» Блажиевский сделал правильный выпад, но всё началось до того момента», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 16 сентября 2021
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