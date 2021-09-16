Брагин – о победе над «Сочи»: жалко, что СКА забил всего два гола

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (2:0).

«Наша команда хорошо работала все 60 минут. Были хорошие шансы — жалко, что забили всего два гола. Благодарен ребятам за хорошую работу», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, СКА одержал пятую победу в сезоне. Петербуржцы набрали десять очков в семи матчах, занимая третье место в Западной конференции.

«Сочи» продолжает проигрышную серию, которая достигла пяти матчей, имея в своём активе шесть баллов после семи проведённых встреч.

В следующем матче СКА сыграет дома с «Амуром» во вторник, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.