Брагин – о победе над «Сочи»: жалко, что СКА забил всего два гола
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (2:0).
«Наша команда хорошо работала все 60 минут. Были хорошие шансы — жалко, что забили всего два гола. Благодарен ребятам за хорошую работу», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, СКА одержал пятую победу в сезоне. Петербуржцы набрали десять очков в семи матчах, занимая третье место в Западной конференции.
«Сочи» продолжает проигрышную серию, которая достигла пяти матчей, имея в своём активе шесть баллов после семи проведённых встреч.
В следующем матче СКА сыграет дома с «Амуром» во вторник, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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