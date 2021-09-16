Немировски: «Торпедо» сыграло хорошо с «Йокеритом», большая разница с прошлым матчем

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с «Йокеритом» (4:5, бул.)

«Начали матч не очень удачно: неплохо играли, но пропустили два гола. После этого играли хорошо, с хорошим настроем, начали давить, пропустили четвёртый гол из-за ошибки… Но играли хорошо. В овертайме могли забить, но проиграли по буллитам. Но в сравнении с прошлым матчем есть большая разница. Нам надо держать эту игру и исключить ошибки», — приводит слова Немировски официальный сайт клуба.

«Торпедо» после семи проведённых матчей набрало семь очков и занимает шестое место в Западной конференции.

В следующем матче нижегородцы сыграют в гостях с ярославским «Локомотивом». Встреча состоится в субботу, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.