Б. Миронов: нельзя винить одного Данска. Сегодня реально проиграла команда

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с ЦСКА (3:5), прокомментировал игру голкипера клуба Оскара Данска, а также форварда Ильи Талалуева.

«Где-то упустили игроков, во втором периоде сделали две ошибки, за что сразу поплатились. Радует, что ребята проявили характер, выровняли игру, сравняли счёт. Но потом опять так получилось, что пропустили четвёртый гол и не довели игру до конца. Это, опять же, говорит о том, что нужна концентрация с первой до последней секунды. Нужно играть все 60 минут, расслабляться нельзя ни в коем случае. Поэтому такой результат. Но ребята молодцы, они старались, выровняли положение, проявили характер. Сделаем правильные выводы и будем готовиться к следующим матчам.

Талалуев тренировался самостоятельно. Когда врачи разрешили контакты, он сыграл одну игру за «Химик». Поработал с пульсометром. Мы видели, что он хорошо себя чувствует, поэтому сегодня был готов. Всё равно надо начинать через игры, как можно быстрее показывать ту форму, которая была в предсезонке. Травма выведет из кондиций любого хоккеиста. Он забил два гола, молодец. Но этого было недостаточно.

После игры не хочется говорить о выборе вратаря. Знали, что Данск готов к игре. Ни в коем случае нельзя винить одного вратаря. Выигрывает команда и проигрывает команда. Никогда не виним одного человека, потому что сегодня реально проиграла команда. Кто допустил ошибки, не играет большой роли. Когда была пауза после 0:3, мы связались с тренером вратарей по рации. Не всегда после трёх шайб надо обязательно менять голкипера», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.