Б. Миронов: показали, что можем вытаскивать любые матчи. Сегодня не вытащили до конца

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги встречи с ЦСКА (3:5).

«Лехтеря опять не сыграл? Врачи колдовали, думали, что он выйдет. Но он не смог. Цыплаков работает. Пока в общей группе, но без борьбы. Нельзя форсировать, чтобы не было рецидива, поэтому ждём. Всегда рады, когда все игроки здоровы на 100 процентов. Как только он будет готов, обещаю, сразу будет в составе.

Никишин не дрался? Карнаухов просто не играл (смеётся). Биться надо с головой, а не просто бегать и толкаться. Где-то откатиться. Вопросы по обороне к Никишину были, но мы всё проработаем и сделаем правильные выводы. Во втором перерыве нашли правильные слова, перенесли на ребят. Они показали характер. Показали, что могут вытаскивать любые матчи. Так получилось, что сегодня не вытащили до конца. Счёт сравняли, но потом допустили ошибку на добивании. Поэтому так сложилось.

Это показывает, что ребята старались выкладываться и не хотели проигрывать. Характер показали, молодцы. В этом вопросе никаких проблем. Повторюсь, что нужна концентрация все 60 минут. Мы не можем играть 45, 47, 57. Все 60 минут – полная концентрация, холодная голова.

Виртанен? Человек в другой стране, он оформляет документы. Мы его ждём так же, как и вы. Как только у него будет возможность, он сразу прилетит», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.