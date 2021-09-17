Кожевников: отказ «Ак Барса» от группы поддержки негативно повлиял на старт клуба в сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с группой поддержки «Ак Барса».



«Очень хорошо, что поднимаем эту тему. Не собираюсь её переоценивать, она, мягко говоря, не ключевая. Но в то же время в хоккее, в атмосфере вокруг команд мелочей не бывает. И я считаю, что отказ „Ак Барса“, который вызвал резкие комментарии даже самих игроков клуба — например, форварда Лукоянова, повлиял на старт Казани. В негативную сторону.



Было видно, что „Ак Барс“ не сконцентрирован, играет отрезками, не у всех хоккеистов горят глаза. Околохоккейная мишура никогда не идёт на пользу игре, команде.



Сегодня у нас такой уровень хоккея, что девушки на трибунах иногда лучше выкладываются и эффектнее выступают, чем некоторые хоккеисты на льду. Но если совсем серьёзно, то решать „Ак Барсу“. Лично я не знаю ни одного болельщика, которому женское окружение мешало бы. Да, есть какие-то проценты равнодушных, но против — нуль.



Мне странно слышать, что противники нашлись именно на ТВ, которое как раз больше всех в хоккее зависит от картинки и которое само постоянно показывает группы поддержки.



Спасибо за хорошие трансляции матчей КХЛ, за включения обаятельных корреспонденток в перерывах, тут нет вопросов. Но помимо матчей интересных программ нет, хотя в России огромное количество великих хоккеистов, легенд „шайбы“, которые обязаны появляться на экранах, рекламировать нашу игру, воспитывать в победном духе подрастающие поколения. А теперь вместо легенд мы видим неизвестных юношей, которые любуются собой и рассказывают о чём угодно, кроме хоккея. Так что не удивительно, что именно им не нравятся женские группы поддержки.



Я — не телеспециалист, а рядовой зритель, который всего лишь высказывает свое мнение. Сегодня наше хоккейное ТВ — это трансляции матчей, шоу рефери Анисимова и „Голубой огонёк“, причем этого „огонька“ не меньше и на других телеканалах.



Думаю если его убрать хотя бы из КХЛ, а также вернуть женские группы поддержки, то хоккейное ТВ станет лучше. А дальше пусть все решают профессионалы», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.