Э.Кейн: легко сделать меня козлом отпущения из-за личных проблем. Я знаю, что это неправда

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн прокомментировал ситуацию со скандалом, касающимся того, что игрок делал ставки на свои матчи, а также нежелание некоторых партнёров выступать с ним за один клуб.



«На меня легко указать пальцем. Легко попытаться сделать меня козлом отпущения из-за некоторых моих личных проблем, которые обсуждаются публично.



Это самый простой выход из положения. СМИ пишут эти вещи, а я отношусь к ним с презрением.Очень жаль, что эти ложные обвинения прозвучали. Когда это произошло, я сразу понял масштабы, но не знал, что будет дальше.



Но я знаю, что это неправда. Я спокойно к этому отнёсся, понимая, что буду оправдан после этих обвинений», – приводит слова форварда «Шаркс» The Athletic.