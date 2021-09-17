Э.Кейн: легко сделать меня козлом отпущения из-за личных проблем. Я знаю, что это неправда
Поделиться
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн прокомментировал ситуацию со скандалом, касающимся того, что игрок делал ставки на свои матчи, а также нежелание некоторых партнёров выступать с ним за один клуб.
«На меня легко указать пальцем. Легко попытаться сделать меня козлом отпущения из-за некоторых моих личных проблем, которые обсуждаются публично.
Это самый простой выход из положения. СМИ пишут эти вещи, а я отношусь к ним с презрением.Очень жаль, что эти ложные обвинения прозвучали. Когда это произошло, я сразу понял масштабы, но не знал, что будет дальше.
Но я знаю, что это неправда. Я спокойно к этому отнёсся, понимая, что буду оправдан после этих обвинений», – приводит слова форварда «Шаркс» The Athletic.
Комментарии
- 17 сентября 2021
-
10:39
-
10:30
-
10:09
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:04
-
08:44
-
08:19
-
02:59
-
02:57
-
02:55
- 16 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:46
-
23:37
-
23:16
-
23:07
-
23:01
-
22:52
-
22:48
-
22:36
-
22:20
-
22:12
-
22:01
-
21:50
-
21:46
-
21:28
-
21:21
-
21:19
-
20:53
-
20:23
-
20:04
-
20:02
-
19:56
Партнерский контент