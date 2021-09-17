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Э.Кейн: легко сделать меня козлом отпущения из-за личных проблем. Я знаю, что это неправда

Э.Кейн: легко сделать меня козлом отпущения из-за личных проблем. Я знаю, что это неправда
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн прокомментировал ситуацию со скандалом, касающимся того, что игрок делал ставки на свои матчи, а также нежелание некоторых партнёров выступать с ним за один клуб.

«На меня легко указать пальцем. Легко попытаться сделать меня козлом отпущения из-за некоторых моих личных проблем, которые обсуждаются публично.

Это самый простой выход из положения. СМИ пишут эти вещи, а я отношусь к ним с презрением.Очень жаль, что эти ложные обвинения прозвучали. Когда это произошло, я сразу понял масштабы, но не знал, что будет дальше.

Но я знаю, что это неправда. Я спокойно к этому отнёсся, понимая, что буду оправдан после этих обвинений», – приводит слова форварда «Шаркс» The Athletic.

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