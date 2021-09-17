Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Желаем вновь надеть свитер с литерой «Д»». «Динамо» поздравило Овечкина с днём рождения

«Желаем вновь надеть свитер с литерой «Д»». «Динамо» поздравило Овечкина с днём рождения
Комментарии

Московское «Динамо» поздравило нападающего Александра Овечкина с днём рождения. Сегодня, 17 сентября, хоккеисту исполнилось 36 лет.

«Желаем этому парню взять олимпийское золото, побить рекорд Гретцки и вновь надеть свитер с литерой «Д».

Воспитаннику московского «Динамо» и лучшему российскому хоккеисту современности Александру Овечкину исполняется 36 лет!», — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

Овечкин — воспитанник «Динамо», он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.

Напомним, в июле было объявлено о подписании нового контракта между «Вашингтоном» и 35-летним россиянином, находившимся в статусе неограниченно свободного агента, сроком на пять лет. Нападающий заработает $ 47,5 млн, кэпхит — $ 9,5 млн в год.

Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.

В прошедшем чемпионате Овечкин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 (24+18) очка за результативность. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.

Новость по теме
Кросби поддержал Овечкина и надеется, что Александр побьёт рекорд Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021