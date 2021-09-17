«Желаем вновь надеть свитер с литерой «Д»». «Динамо» поздравило Овечкина с днём рождения

Московское «Динамо» поздравило нападающего Александра Овечкина с днём рождения. Сегодня, 17 сентября, хоккеисту исполнилось 36 лет.
«Желаем этому парню взять олимпийское золото, побить рекорд Гретцки и вновь надеть свитер с литерой «Д».
Воспитаннику московского «Динамо» и лучшему российскому хоккеисту современности Александру Овечкину исполняется 36 лет!», — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».
Овечкин — воспитанник «Динамо», он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ.
Напомним, в июле было объявлено о подписании нового контракта между «Вашингтоном» и 35-летним россиянином, находившимся в статусе неограниченно свободного агента, сроком на пять лет. Нападающий заработает $ 47,5 млн, кэпхит — $ 9,5 млн в год.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.
В прошедшем чемпионате Овечкин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 (24+18) очка за результативность. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
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