Прайс: благодарен судьбе, что буду игроком «Монреаля» до окончания карьеры

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс прокомментировал восстановление после травмы, драфт расширения, а также ожидания от предстоящего сезона НХЛ и Олимпийских игр.



«У меня был разорван мениск, и врачам пришлось чистить колено. Какое-то время я играл с травмой. Мы решили, что нужно разобраться с ней, и сейчас я делаю всё, чтобы полностью восстановиться. Уже чувствую себя хорошо, но ещё не катаюсь. Занимаюсь реабилитацией и уверен, что сумею подготовиться к сезону.



Драфт расширения? Когда мы приняли такое решение, никакого волнения не было. Однако ажиотаж вокруг драфта рос, и появились вопросы. Я хотел остаться в „Монреале“, но думал, пусть всё идет своим чередом. Если получится так, что нам нужно будет переехать в Сиэтл, значит мы будем ближе к нашим семьям. Я благодарен судьбе, что мы в итоге остались здесь, и я буду игроком „Монреаль Канадиенс“ до окончания карьеры.



Перед нами серьёзный вызов — мы хотим повторить успех минувшего сезона. Никто не знает, как сложится сезон, когда команды только начинают к нему подготовку. Так было всегда. Но все ставят перед собой одну задачу. Понятно, что мы потеряли некоторых важных для команды игроков, но Бержевен делает всё возможное, чтобы компенсировать эти потери. Мы постараемся хорошо стартовать и рады видеть новичков в составе. Хотим сыграться как можно быстрее.



Олимпиада — очень интересное событие, шанс принять в ней участие появляется не так часто. Этот турнир, особенно если добьёшься там успеха, остаётся в памяти на всю жизнь. В Пекине есть свои сложности, всё-таки это очень далеко. И там всё будет по-другому, потому что наши семьи не смогут полететь туда с нами. Конечно, это неприятно, тем не менее это — Олимпиада. Шанс поехать на Игры нужно очень ценить», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.