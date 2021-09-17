Цегларик: «Авангарду» хочется быстрее раскачаться. Нужно заставить соперника обороняться

Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик прокомментировал игру клуба в нынешнем сезоне КХЛ.



«Я нахожусь на позиции, предполагающей активную атаку. Я делаю свою работу. В целом, у нас ещё много работы впереди. Сейчас лишь начало сезона, но хочется как можно быстрее раскачаться. И если говорить о нашей игре, то я настроен позитивно.



Просто есть моменты, которые нужно подтянуть. Порой мы слишком долго думаем на льду. Новички осваивают систему игры. Нужно фокусироваться на сегодняшнем дне, нет времени оглядываться назад, нужно двигаться вперед.



Сложилось впечатление, что игра с «Металлургом» была более атакующей, чем предыдущие? Да. Наша игра в равных составах стала лучше, до этого мы не создавали так много моментов в расстановке «5 на 5». Мы об этом много говорили. Исправили этот аспект в Магнитогорске, лучше прессинговали в их зоне, перехватывали шайбу, создавали моменты. Чувствуем себя более уверенно в нападении. Но пропускать семь голов – непозволительно.



«Автомобилист»? У них в составе есть топовые игроки, которые хороши в нападении. Нужно стараться заставить их обороняться, запереть в их зоне. В предыдущих двух матчах мы слишком много времени провели в своей зоне, стараемся работать над этим. Нужно действовать лучше в борьбе за шайбу, заставлять соперника обороняться.



Впечатления от КХЛ? Интересно каждый раз играть против новой команды. Предыдущие пару лет я очень много играл против одних и тех же команд. Полезно посмотреть, какой хоккей могут показать соперники. Я вижу, что в лиге много мастеров, качественных игроков, которые могут здорово играть. Это процесс, впереди еще много игр. Для меня в первую очередь важно сделать все, чтобы подойти к плей-офф в лучшей форме.



Три встречи выиграли, три проиграли. Понятно, что хочется прервать серию поражений как можно скорее. Но нельзя зацикливаться. Я всегда стараюсь смотреть вперёд. Сегодня новый день. У меня такой образ мышления», — цитирует Цегларика пресс-служба клуба.