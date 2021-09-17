Источник: СКА хочет получить за Морозова одного из молодых игроков «Ак Барса»

Санкт-петербуржский СКА хочет получить от «Ак Барса» за нападающего Ивана Морозова не денежную компенсацию, а кого-то из молодых игроков.
Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», армейцы, продолжающие искать варианты с обменом 21-летнего нападающего, хочет, чтобы в возможную сделку с казанцами был включён кто-то из молодых хоккеистов.
В частности, интерес у СКА вызывает 21-летний нападающий Дмитрий Воронков, а также 20-летний форвард Илья Сафонов. Петербуржцы принимали активное участие в развитии Морозова, поэтому сейчас клуб не хочет отдавать хоккеиста только за денежную компенсацию.
Ранее сообщалось, что Морозов намерен отправиться в НХЛ в состав «Вегаса», который выбрал его на драфте 2018 года под общим 61-м номером.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 21-летний форвард провёл 55 игр в регулярном чемпионате, набрав в них 31 (13+18) результативный балл при показателе полезности «+15». В плей-офф Морозов сыграл 15 матчей, набрал 7 (1+6) очков при общей полезности «+5».
Также нападающий принял участие в чемпионате мира – 2021 в составе сборной России, проведя 8 матчей, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.
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