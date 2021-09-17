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Гендиректор московского «Динамо» прокомментировал рекорд клуба на старте сезона КХЛ

Гендиректор московского «Динамо» прокомментировал рекорд клуба на старте сезона КХЛ
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Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин поделился мнением о рекорде клуба в начале регулярного чемпионата КХЛ-2021/22, когда подопечные Алексея Кудашова одержали шесть побед подряд.

«Перед стартом сезона мы с президентом клуба Виктором Ворониным говорили, что в «Динамо» собран очень дееспособный тренерский штаб единомышленников, которые знают, как добиваться результата. Поэтому шесть побед подряд не удивили, а порадовали. Так или иначе, улучшать игру есть куда. Тем более, что если раньше соперники настраивались на «Динамо» с удвоенной силой, то теперь будут с утроенной. Тем будет интереснее всем нам и болельщикам смотреть предстоящие матчи.

Травмы и повреждения – это часть спорта. И здесь нужно не посыпать голову пеплом, а давать шанс другим игрокам, нашей молодежи. А они, в свою очередь, должны пользоваться возможностью, расти через игры, доказывать свою состоятельность. Даже через такие концовки, как в матче с «Сибирью». Для ребят это огромный опыт», — сказал Тюркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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