Овечкин ответил на вопрос, собирается ли играть до 50 лет, как Яромир Ягр

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, собирается ли выступать до 50 лет, а также прокомментировал прошедший сезон.



«Играть до 50 лет? Нет, не собираюсь. Ягр — особенный хоккеист, настоящая легенда. Если бы он до сих пор играл в НХЛ, то вышел бы на второе место в истории по голам. Это 100%.



Рекорд Гретцки? Стараюсь не думать об этом. Просто выхожу на площадку и играть как можно лучше.



Прошлый сезон был коротким, но матчей было много. Организм не успевал восстановиться, не было времени на то, чтобы залечить мелкие травмы. Поэтому случилось то, что случилось. Сейчас мы знаем расписание. Мы понимаем, что нам нужно делать. Так намного легче», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.