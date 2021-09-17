Обладатель Кубка Стэнли 2022 года определится не позднее 29 июня, драфт — в начале июля

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о дате окончания розыгрыша Кубка Стэнли – 2022.
«Регулярный чемпионат-2021/22 начнётся на неделю позже обычного из-за того, что розыгрыш Кубка Стэнли в этом году завершился 7 июля.
В новом сезоне обладатель Кубка Стэнли определится самое позднее 29 июня из-за пандемии и перерыва на Олимпийские игры. Рынок свободных агентов откроется не 1 июля, как обычно, а позже. Драфт в следующем году проведут в начале июля.
Нам нужно обсудить новый, третий пакет правил переходов и ключевых дат с профсоюзом. В этом году сделать это будет чуть легче, чем в прошлом или позапрошлом годах. По сути, мы сдвигаем все события на наделю или десять дней», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.
Напомним, регулярный сезон-2021/2022 стартует 12 октября матчами «Тампа» — «Питтсбург» и «Вегас» — «Сиэтл».
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