«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Северсталь»

Владивостокский «Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграв череповецкую «Северсталь» со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Матч прошёл во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».



Счёт во встрече на 27-й минуте открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов. Удвоил преимущество «Адмирала» на 32-й минуте форвард Дмитрий Лугин, воспользовавшись передачей от Андрея Обидина.



Третью шайбу в ворота Дмитрия Шугаева отправил Евгений Грачёв на 46-й минуте, ему ассистировали Лугин и Динар Хамидуллин. Один гол в составе «Северстали» отыграл на 50-й минуте финский форвард Йоонас Няттинен, после голевого паса от Якоба Стенквиста и Егора Рыкова.



На 56-й минуте в меньшинстве в пустые ворота четвёртую шайбу хозяев забросил чешский защитник Либор Шулак.



«Адмирал» прервал серию из шести поражений подряд на старте сезона. «Северсталь» уступила в пятый раз в нынешнем розыгрыше чемпионата, одержав при этом две победы.



В следующем матче «Адмирал» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в понедельник, 20 сентября. «Северсталь» во вторник, 21 сентября, примет «Салават Юлаев».