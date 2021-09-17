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«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Северсталь»

«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Северсталь»
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Владивостокский «Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграв череповецкую «Северсталь» со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Матч прошёл во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».

Счёт во встрече на 27-й минуте открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов. Удвоил преимущество «Адмирала» на 32-й минуте форвард Дмитрий Лугин, воспользовавшись передачей от Андрея Обидина.

Третью шайбу в ворота Дмитрия Шугаева отправил Евгений Грачёв на 46-й минуте, ему ассистировали Лугин и Динар Хамидуллин. Один гол в составе «Северстали» отыграл на 50-й минуте финский форвард Йоонас Няттинен, после голевого паса от Якоба Стенквиста и Егора Рыкова.

На 56-й минуте в меньшинстве в пустые ворота четвёртую шайбу хозяев забросил чешский защитник Либор Шулак.

«Адмирал» прервал серию из шести поражений подряд на старте сезона. «Северсталь» уступила в пятый раз в нынешнем розыгрыше чемпионата, одержав при этом две победы.

В следующем матче «Адмирал» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в понедельник, 20 сентября. «Северсталь» во вторник, 21 сентября, примет «Салават Юлаев».

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2021, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Саюстов – 26:07' (5x5)   2:0 Лугин (Обидин) – 31:27' (5x5)   3:0 Грачёв (Хамидуллин, Лугин) – 45:50' (5x5)   3:1 Няттинен (Стенквист, Рыков) – 49:05' (5x5)   4:1 Шулак – 55:20' (en)
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