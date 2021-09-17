«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, обыграв дома «Северсталь»

Владивостокский «Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграв череповецкую «Северсталь» со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Матч прошёл во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».
Счёт во встрече на 27-й минуте открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов. Удвоил преимущество «Адмирала» на 32-й минуте форвард Дмитрий Лугин, воспользовавшись передачей от Андрея Обидина.
Третью шайбу в ворота Дмитрия Шугаева отправил Евгений Грачёв на 46-й минуте, ему ассистировали Лугин и Динар Хамидуллин. Один гол в составе «Северстали» отыграл на 50-й минуте финский форвард Йоонас Няттинен, после голевого паса от Якоба Стенквиста и Егора Рыкова.
На 56-й минуте в меньшинстве в пустые ворота четвёртую шайбу хозяев забросил чешский защитник Либор Шулак.
«Адмирал» прервал серию из шести поражений подряд на старте сезона. «Северсталь» уступила в пятый раз в нынешнем розыгрыше чемпионата, одержав при этом две победы.
В следующем матче «Адмирал» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в понедельник, 20 сентября. «Северсталь» во вторник, 21 сентября, примет «Салават Юлаев».
- 17 сентября 2021
-
15:01
-
14:47
-
14:23
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:43
-
11:25
-
10:56
-
10:39
-
10:30
-
10:09
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:04
-
08:44
-
08:19
-
02:59
-
02:57
-
02:55
- 16 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:46
-
23:37
-
23:16
-
23:07
-
23:01
-
22:52
-
22:48
-
22:36