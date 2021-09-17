В КХЛ не осталось команд, не побеждавших в нынешнем сезоне

«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Северсталью» со счётом 4:1.



Таким образом, в лиге не осталось клубов, которые не выигрывали в сезоне-2021/2022. Ранее подопечные Александра Андриевского уступали «Спартаку» (1:4), «Авангарду» (3:4, бул.), СКА (2:9), «Северстали» (2:3, ОТ), «Металлургу» (3:4, ОТ) и московскому «Динамо» (3:5).



«Адмирал» после семи матчей набрал пять очков, и в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» имеет идентичные показатели, но расположилась на последней строчке Запада.



В следующем матче «Адмирал» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в понедельник, 20 сентября. «Северсталь» во вторник, 21 сентября, примет «Салават Юлаев».