В КХЛ не осталось команд, не побеждавших в нынешнем сезоне

«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Северсталью» со счётом 4:1.
Таким образом, в лиге не осталось клубов, которые не выигрывали в сезоне-2021/2022. Ранее подопечные Александра Андриевского уступали «Спартаку» (1:4), «Авангарду» (3:4, бул.), СКА (2:9), «Северстали» (2:3, ОТ), «Металлургу» (3:4, ОТ) и московскому «Динамо» (3:5).
«Адмирал» после семи матчей набрал пять очков, и в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» имеет идентичные показатели, но расположилась на последней строчке Запада.
В следующем матче «Адмирал» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится в понедельник, 20 сентября. «Северсталь» во вторник, 21 сентября, примет «Салават Юлаев».
- 17 сентября 2021
-
15:01
-
14:47
-
14:23
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:43
-
11:25
-
10:56
-
10:39
-
10:30
-
10:09
-
09:51
-
09:28
-
09:15
-
09:04
-
08:44
-
08:19
-
02:59
-
02:57
-
02:55
- 16 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:46
-
23:37
-
23:16
-
23:07
-
23:01
-
22:52
-
22:48
-
22:36