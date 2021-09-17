Плотников: не думаю об Олимпиаде. Дай бог, попаду на неё, если нет — побуду с семьёй

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников подвёл итоги встречи со «Спартаком» (5:3), в которой оформил хет-трик, а также прокомментировал возможность участия в Олимпийских играх в составе сборной России.



«Вдвойне приятно сделать хет-трик, когда ты побеждаешь. Наконец-то дождался его, это первый в моей карьере, до этого был только в Молодёжной хоккейной лиге за хабаровских „Амурских тигров“. Я о таких вещах [о возможности стать лучшим бомбардиром ЦСКА] не думал, просто был готов прийти и помогать команде, чем смогу, своими лучшими качествами, а если я буду набирать очки, будет хорошо.



Олимпиада? Мне кажется, чем больше ты об этом думаешь, тем хуже будет идти игра. Когда ты не думаешь об этом, ты просто выходишь и отрабатываешь каждую смену как последнюю. Наверное, всё придет. Дай бог, попаду на Олимпиаду, а если нет — побуду с семьей», — приводит слова Плотникова ТАСС.