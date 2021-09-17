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Разин — об 1:4 с «Адмиралом»: обвинять команду в поражении и посыпать голову не буду

Разин — об 1:4 с «Адмиралом»: обвинять команду в поражении и посыпать голову не буду
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (1:4).

«Обвинять команду в поражении и посыпать голову пеплом я не буду. Команда играла хорошо, несмотря на счёт, во втором и третьем периоде владели инициативой. Вратарь соперника ловил и передачи один в ноль отдавал, уже думал, что и в пустые нам забьёт. Жизнь продолжается, игра у команды есть, будем выкарабкиваться из такого положения», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» уступила в пятый раз в нынешнем розыгрыше чемпионата, одержав при этом две победы. В следующем матче, который состоится во вторник, 21 сентября, череповецкий клуб примет «Салават Юлаев».

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