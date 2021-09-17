Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

П. Кейн: убеждён, «Чикаго» стал сильнее в этом году. Радуют перемены в составе

П. Кейн: убеждён, «Чикаго» стал сильнее в этом году. Радуют перемены в составе
Комментарии

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн прокомментировал восстановление от травмы, возвращение в строй Джонатана Тэйвза, а также соперников по дивизиону.

«Я летом занимался этим вопросом. Не могу сказать, что эта проблема мне очень мешала, но и не давала о себе забыть. Сейчас мы находимся в точке, когда наступает перелом и уже виден определённый результат.

Честно, я доволен тем, в каком я состоянии. Надеюсь, буду хорошо себя чувствовать в начале сезона. Я говорил с врачами, массажистами и уверен, что мы справимся. Я не переживаю по поводу сборов.

Тэйвз? Будет здорово, когда он вернётся. У нас снова появятся два ударных звена, как это было раньше, когда мы играли в разных тройках. Соперникам будет сложнее справиться с нами. Так что мы ждём его. Он усердно работает, всё внимание уделяет подготовке, как в физическом, так и в психологическом плане, чтобы играть и добиваться успеха. Мы очень рады, что он вернулся, потому что он очень много значит для команды. Его влияние всегда ощущается на льду или вне площадки.

Посмотрите на наших защитников и вратарей. Команда строится с обороны. Это правильный вариант. Убеждён, что наша команда стала сильнее в этом году. В составе много перемен, но они радуют.

«Миннесота» стала лучше. А там есть ещё «Колорадо», «Нэшвилл», «Сент-Луис». Очень непростой дивизион. Но я верю в нашу команду и доволен её составом», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021