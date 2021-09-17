Василий Демченко начнёт матч с «Автомобилистом» в воротах «Авангарда». Грубец — его бэкап

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «Уралец». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.



В воротах гостей матч начнёт Василий Демченко. Его сменщиком станет Шимон Грубец.



«Автомобилист»:

Шикин (Галкин);

Трямкин — Щемеров, Принс — Спунер — Мэйсек;

Гуркин — Василевский, Макеев — Да Коста — Романцев;

Арзамасцев — Блэкер, Хрипунов — Кормье — Шумаков;

Мыльников — Ситников, Белоусов — Куликов — Бочаров.

«Авангард»:



Демченко (Грубец, Дианов);

Емелин — Каски, Цегларик — Найт — Телегин;

Шарипзянов — Покка, Толчинский — Прохоркин — Якупов;

Готовец — Береглазов, Дедунов — Каблуков — Жарков;

Грицюк, Брюквин — Паре — Шевченко.