Василий Демченко начнёт матч с «Автомобилистом» в воротах «Авангарда». Грубец — его бэкап

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Екатеринбурге на стадионе «Уралец». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
В воротах гостей матч начнёт Василий Демченко. Его сменщиком станет Шимон Грубец.
«Автомобилист»:
Шикин (Галкин);
Трямкин — Щемеров, Принс — Спунер — Мэйсек;
Гуркин — Василевский, Макеев — Да Коста — Романцев;
Арзамасцев — Блэкер, Хрипунов — Кормье — Шумаков;
Мыльников — Ситников, Белоусов — Куликов — Бочаров.
«Авангард»:
Демченко (Грубец, Дианов);
Емелин — Каски, Цегларик — Найт — Телегин;
Шарипзянов — Покка, Толчинский — Прохоркин — Якупов;
Готовец — Береглазов, Дедунов — Каблуков — Жарков;
Грицюк, Брюквин — Паре — Шевченко.
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