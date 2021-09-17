Форвард ЦСКА Окулов прокомментировал мнение о том, что играет хуже, чем в прошлом сезоне

Нападающий ЦСКА Константин Окулов после матча со «Спартаком» (5:3) поделился мнением об игре армейцев и своём выступлении в текущем сезоне.
«Ненужные удаления, не самая грамотная игра в своей зоне и средней зоне приводили к пропущенным шайбам. При счёте 3:0 надо было просто упростить игру, заводить шайбу в чужую зону, продолжать играть там. Я думаю, тогда таких больших проблем, которые мы сами себе создали, не было бы.
Игра в меньшинстве является для команды проблемой? Раз пропускаем, значит, пока это наша проблема. Но ребята и тренерский штаб совместно решают эту проблему, обсуждают этот момент, общаются. У нас есть кому здорово играть в этом компоненте. Верю, что в будущем с этим у нас проблем не возникнет.
Есть мнение, что в этом сезоне я немного сбавил по сравнению с прошлым сезоном? Не спорю, было не самое лучшее начало. Но сыграно всего несколько матчей, рано ещё о чём-то говорить. Надо пройти хотя бы половину дистанции. Думаю, впереди всё будет хорошо», — цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.
Напомним, в этом сезоне нападающий принял участие в шести матчах, набрав в них 6 (1+5) очков. В прошлой регулярке Окулов в 55 встречах забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу.
- 17 сентября 2021
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