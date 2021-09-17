Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Толчинский вывел «Авангард» вперёд в матче с «Автомобилистом», забив второй гол в сезоне

Толчинский вывел «Авангард» вперёд в матче с «Автомобилистом», забив второй гол в сезоне
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт после первого периода — 1:0 в пользу подопечных Боба Хартли. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

На 15-й минуте Сергей Шумаков неудачно помог своей обороне, совершив подножку. «Авангард» получил большинство. На исходе двух минут численного перевеса в ходе атаки омичей сначала екатеринбуржцев спасла штанга, но уже бросок Сергея Толчинского из левого круга вбрасывания получился точно в цель.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для автора победного гола в плей-офф Кубка Гагарина прошлого сезона эта шайба стала второй в текущем чемпионате. Ранее он поразил ворота московского «Динамо».

Новость по теме
Василий Демченко начнёт матч с «Автомобилистом» в воротах «Авангарда». Грубец — его бэкап
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021