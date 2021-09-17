Толчинский вывел «Авангард» вперёд в матче с «Автомобилистом», забив второй гол в сезоне

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт после первого периода — 1:0 в пользу подопечных Боба Хартли. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

На 15-й минуте Сергей Шумаков неудачно помог своей обороне, совершив подножку. «Авангард» получил большинство. На исходе двух минут численного перевеса в ходе атаки омичей сначала екатеринбуржцев спасла штанга, но уже бросок Сергея Толчинского из левого круга вбрасывания получился точно в цель.

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Для автора победного гола в плей-офф Кубка Гагарина прошлого сезона эта шайба стала второй в текущем чемпионате. Ранее он поразил ворота московского «Динамо».