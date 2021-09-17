Драфт НХЛ-2022 пройдёт 7 и 8 июля на арене «Монреаля»

Национальная хоккейная лига определилась с датой драфта новичков 2022 года, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Церемония состоится 7 и 8 июля. 60-й драфт НХЛ пройдёт в Монреале, на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Белл-центр».
На драфт-2022 будут допущены следующие хоккеисты:
— которые родились между 1 января 2002 года и 15 сентября 2004 года;
— не из Северной Америки 2001 года рождения;
— задрафтованные клубом НХЛ на драфте-2020, но не подписавшие контракт с клубом.
Напомним, регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, среди которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче сыграют новичок лиги «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс».
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