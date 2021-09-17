Маккиннон — о словах Задорова: большой «З» немного осёл. Это вышло из-под контроля

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился мнением о словах российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова в свой адрес.



«Большой «З» немного осёл. Я видел все мемы. Это немного вышло из-под контроля. Я обычный парень, я не псих. Я беру еду в In-N-Out (ресторан фаст-фуда. — Прим. «Чемпионата») после матчей», — приводит слова Маккиннона североамериканский журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».



Напомним, ранее Задоров решил пошутить о профессионализме канадского форварда и рассказал, что игрок «Колорадо» платит личному диетологу $ 50 тыс. в год, физиотерапевту — $ 1 тыс. в день и снимает ему квартиру, личному шеф-повару — $ 100 тыс. в год. Никита заявил, что Маккиннон помешан на правильном питании, а также не употребляет алкоголь и пьёт только воду, что однажды Натан выкинул из раздевалки мороженое, десерты и еду, которую употребляют до матчей, потом убрал соус карбонара из пасты, а потом заменил саму пасту на нутовый соус.