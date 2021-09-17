Игрок «Авангарда» Каски покинул площадку с лицом в крови после неудачного броска Хрипунова

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Счёт к концу второго периода — 2:0 в пользу подопечных Боба Хартли. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

На 30-й минуте матча во время атаки екатеринбуржцев форвард «Автомобилиста» Степан Хрипунов попытался нанести бросок, но не попал по шайбе и заехал клюшкой в лицо защитнику «Авангарда» Оливеру Каски. Игрок упал на лёд и схватился на лицо. После он поднялся и что-то показал судье. На его лице была кровь. После этого Каски покинул площадку, уйдя в раздевалку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что Хрипунова не удалили, так как это был акцентированный бросок. С этого сезона за такое не удаляют.