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Хартли ответил на вопрос об игре Якупова. У него 1 очко в 7 матчах сезона

Хартли ответил на вопрос об игре Якупова. У него 1 очко в 7 матчах сезона
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением об игре нападающего омичей Наиля Якупова.

«Игра Наиля Якупова? Мне нравится «химия» между Прохоркиным, Толчинским и Якуповым. У них отличное видение, они здорово распоряжаются шайбой. Они прекрасно дополняют друг друга и могут приносить большую пользу команде», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Якупов принял участие в семи встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона, в которых набрал одно очко: он отдал одну результативную передачу при показателе полезности «+2».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

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