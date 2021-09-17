Турнирная таблица Открытого Кубка ЖХЛ после 4 дней
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Завершился очередной тур Открытого Кубка Женской хоккейной лиги.
«Агидель» в овертайме обыграла молодёжную сборную России. Теперь на Открытом Кубке ЖХЛ уфимские хоккеистки занимают третье место, а сборницы — четвёртое. На первом и втором местах СКИФ и «Ванке Рэйз», у команд по две победы и шесть очков. Пока ни разу не выигрывала китайская сборная.
«Агидель» — сборная России (U-18) 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2; 1:0)
Голы:
1:0 — Баталова (Луцак-Чупкова), 26:11
1:1 — Нестерова, 41:21
1:2 — Ландырева (Нестерова), 52:14
2:2 — Баталова, 56:23
3:2 — Печникова, 64:10
Положение команд: СКИФ, 6 очков (2 матча); «КРС Ванке Рэйз», 6 очков (2); «Агидель», 5 очков (3); сборная России U-18, 1 очко (3); сборная Китая, 0 очков (2).
Новость по темеИтоги первого дня Открытого Кубка ЖХЛ
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