Э. Кейн: раньше у меня были проблемы со ставками, но я не вернусь к тому периоду

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн ответил на обвинения жены, которая сообщила, что хоккеист делал ставки на матчи своей команды.



«Раньше я делал ставки. Тому есть немало доказательств. Ставки играли большую роль в моей жизни в течение целого ряда лет. Могу сказать, что у меня с этим были проблемы в определённые годы на протяжении этого периода. В некоторые моменты они обострялись.



Но слова жены — это ложь. Очень обидно, что так всё получилось. Обидно, что были выдвинуты абсолютно ложные обвинения. Как только они появились, я сразу понял, насколько это серьёзно. Я не знал, что будет дальше, но был уверен в себе, потому что твёрдо знаю, что всё это неправда. Я всегда знал, что ничего из её слов не соответствует действительности, но чувствовал спокойствие и уверенность, потому что знаю, что меня оправдают.



Я очень серьёзно отношусь к этой ситуации и понимаю, что ставки стали одной из причин, почему я оказался в таком положении. Поэтому я не вернусь к тому периоду, чтобы азартных игр больше не было в моей жизни. Я это понял», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ на русском языке.

1 августа супруга хоккеиста Анна Кейн в «Инстаграме» сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на матчи команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. Кейн отрицает обвинения. НХЛ проведёт расследование.



Срок соглашения форварда с кэпхитом $ 7 млн в год рассчитан до конца сезона-2024/2025.