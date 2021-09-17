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М. Абрамов — о лагере «Торонто»: нужно выдерживать конкуренцию, делать то, что я умею

М. Абрамов — о лагере «Торонто»: нужно выдерживать конкуренцию, делать то, что я умею
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Михаил Абрамов поделился впечатлениями от лагеря развития «кленовых листьев».

«У нас прошла двусторонка в быстром темпе. Ребята давно не играли в хоккей, и первые пару периодов получились реально трудными. Но в третьем я уже почувствовал игру. Мы не просто проводим двусторонние матчи, но изучаем много теории, как работать с шайбой, как играть позиционно. Всё это потом стараемся реализовать на практике.

Нужно выдерживать конкуренцию и при этом показывать свою игру. Делать то, что я умею, выигрывать борьбу за шайбы. Если демонстрировать хороший хоккей, то твои шансы будут повышаться. Прошлый сезон получился очень тяжёлым. Карантин, коронавирус, мы стояли на паузе не просто неделями, а месяцами. Но я делал всё, чтобы развивать себя, много тренировался. На это было много времени.

Приятно, когда есть такая русскоязычная компания (в «Торонто» работает Николай Антропов, среди нападающих есть 21-летний Павел Гоголев, а также 26-летний Кирилл Семёнов. — Прим. «Чемпионата»). Мы приветствуем друг друга, общаемся на родном языке, есть взаимная поддержка. Проводим много времени вместе, и нам с парнями не скучно. Очень здорово, когда в команде есть русские», — цитирует Абрамова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее о российском нападающем лестно отзывались североамериканские журналисты.

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