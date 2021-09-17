Семён Дер-Аргучинцев поделился эмоциями от лагеря новичков «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Семён Дер-Аргучинцев поделился эмоциями от матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 ОТ) в рамках турнира новичков.
«Мы хорошо стартовали в первом периоде, и наши ребята выглядели здорово. Второй период начался не слишком удачно, но это стартовая встреча. Тут может быть всё что угодно. Но в целом я считаю, что наша команда играла очень хорошо. Если мы будем и дальше сильно действовать в защите, то свои моменты в атаке обязательно реализуем. Сейчас нас подвела пара ошибок. Но такая ерунда порой случается. Перед следующим матчем мы посмотрим видео, изучим свои ошибки и постараемся их убрать.
Лагерь? Тренеры нам помогают показать свои лучшие качества, выйти на новый уровень, делают нас сильнее. За это я очень благодарен», — цитирует Дер-Аргучинцева официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в середине марта Семён Дер-Аргучинцев, права на которого в Континентальной хоккейной лиге принадлежат «Торпедо», покинул нижегородский клуб и отправился в Северную Америку.
- 17 сентября 2021
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