Кросби — об операции: меньше всего я хотел пропускать матчи

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал об операции на запястье, которую форвард успешно перенёс 8 сентября.
«Это не совсем привычная операция для хоккея. Не могу сказать, что знаю 10-15 человек, кому её уже сделали, и хорошо понимаю, сколько времени нужно на восстановление. Думаю, что речь идёт о шести неделях. Может быть, меньше. Может быть, больше. У меня нет чёткого представления об этом.
Операция — всегда крайняя мера. Меньше всего я хотел пропускать матчи, но не думаю, что восстановление затянется надолго. Если я пропущу матчи, то только в начале», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в начале сентября стало известно, что канадец перенёс успешную операцию на запястье и пропустит начало тренировочного лагеря команды в рамках подготовки к сезону НХЛ. Восстановление 34-летнего канадца займёт минимум шесть недель. Кросби играл с травмой в течение нескольких лет.
В прошедшем сезоне Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 62 (24+38) очка при показателе полезности «+8». В плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл в шести встречах и набрал 2 (1+1) очка. «Питтсбург» в первом раунде проиграл в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2-4.
- 17 сентября 2021
-
22:53
-
22:23
-
21:56
-
21:34
-
21:18
-
20:52
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
18:51
-
18:26
-
18:14
-
17:58
-
17:49
-
17:15
-
16:24
-
16:10
-
15:47
-
15:43
-
15:26
-
15:01
-
14:47
-
14:23
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:43
-
11:25