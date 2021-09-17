Кросби — об операции: меньше всего я хотел пропускать матчи

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал об операции на запястье, которую форвард успешно перенёс 8 сентября.



«Это не совсем привычная операция для хоккея. Не могу сказать, что знаю 10-15 человек, кому её уже сделали, и хорошо понимаю, сколько времени нужно на восстановление. Думаю, что речь идёт о шести неделях. Может быть, меньше. Может быть, больше. У меня нет чёткого представления об этом.



Операция — всегда крайняя мера. Меньше всего я хотел пропускать матчи, но не думаю, что восстановление затянется надолго. Если я пропущу матчи, то только в начале», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в начале сентября стало известно, что канадец перенёс успешную операцию на запястье и пропустит начало тренировочного лагеря команды в рамках подготовки к сезону НХЛ. Восстановление 34-летнего канадца займёт минимум шесть недель. Кросби играл с травмой в течение нескольких лет.



В прошедшем сезоне Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 62 (24+38) очка при показателе полезности «+8». В плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл в шести встречах и набрал 2 (1+1) очка. «Питтсбург» в первом раунде проиграл в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2-4.