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«Торонто» подписал с Гусевым пробный контракт

«Торонто» подписал с Гусевым пробный контракт
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Российский нападающий Никита Гусев присоединится к «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает CapFriendly.

По информации источника, 29-летний форвард подписал с клубом пробный контракт. Ранее стало известно, что Гусев не собирается покидать Национальную хоккейную лигу. Игрок с 2019 года выступает в НХЛ. С лета хоккеист находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.

В конце августа вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал, что хотел бы, чтобы Гусев вернулся в питерский клуб перед Олимпийскими играми. В начале сентября хоккейный агент Юрий Николаев говорил, что в вопросе трудоустройства Гусева необходимо ещё время.

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