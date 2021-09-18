«Торонто» подписал с Гусевым пробный контракт

Российский нападающий Никита Гусев присоединится к «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает CapFriendly.
По информации источника, 29-летний форвард подписал с клубом пробный контракт. Ранее стало известно, что Гусев не собирается покидать Национальную хоккейную лигу. Игрок с 2019 года выступает в НХЛ. С лета хоккеист находится в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 матчей за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.
В конце августа вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал, что хотел бы, чтобы Гусев вернулся в питерский клуб перед Олимпийскими играми. В начале сентября хоккейный агент Юрий Николаев говорил, что в вопросе трудоустройства Гусева необходимо ещё время.
- 18 сентября 2021
-
06:04
- 17 сентября 2021
-
23:40
-
23:17
-
22:53
-
22:23
-
21:56
-
21:34
-
21:18
-
20:52
-
20:31
-
20:07
-
19:55
-
19:47
-
19:40
-
19:17
-
18:51
-
18:26
-
18:14
-
17:58
-
17:49
-
17:15
-
16:24
-
16:10
-
15:47
-
15:43
-
15:26
-
15:01
-
14:47
-
14:23
-
13:51
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:21