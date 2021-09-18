Чинахов оформил дубль в неофициальном матче лагеря новичков НХЛ «Коламбус» — «Даллас»

20-летний российский форвард системы «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов оформил дубль в неофициальном матче тренировочного лагеря НХЛ с «Даллас Старз» (4:3).
Первый гол российский нападающий забил уже на 25-й секунде матча. Вторую шайбу Чинахов забросил уже в третьем периоде, мощно щёлкнув из правого круга вбрасывания.
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Это второй матч лагеря для россиянина. Ранее «Коламбус» играл с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ), тогда нападающий забил один гол.
Напомним, Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).
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